Feria Impulsa fortalece el talento de emprendedoras en Quetzaltenango

Jun 14, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este domingo la Red Nacional de Grupos Gestores realizó en Quetzaltenango el lanzamiento de la Feria Impulsa, una actividad que marca la culminación de un proceso de formación empresarial dirigido a emprendedoras.

La iniciativa se desarrolla, en un centro comercial en la zona 9 de Quetzaltenango, y es impulsada por el Centro de Desarrollo Empresarial para Mujeres Corali y busca fortalecer negocios nacientes a través de capacitación y acompañamiento especializado.

🔴 FERIA IMPULSA EN XELA | Este domingo la Red Nacional de Grupos Gestores desarrolló, en la zona 9 de #Quetzaltenango, el lanzamiento de la Feria Impulsa, una actividad que marca la culminación de un proceso de formación empresarial dirigido a emprendedoras.



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Según Alejandro Arango, gerente de la Red Nacional de Grupos Gestores, durante seis meses las participantes recibieron formación en áreas como marketing, finanzas, producción y recursos humanos con el objetivo de convertir sus ideas en emprendimientos sostenibles y competitivos.

En esta edición, que finalizará a las 16 horas, se graduaron 14 emprendedoras, de las cuales 12 participaron en la feria presentando productos y servicios en distintas categorías, entre ellas, ropa, alimentos, detergentes y arte. La actividad también permitió a las participantes recibir retroalimentación directa de potenciales clientes y poner a prueba sus propuestas en el mercado.

Los organizadores destacaron que este tipo de programas contribuyen al desarrollo económico de Quetzaltenango y el Occidente del país, al promover la creación de nuevos negocios con potencial para generar empleo y oportunidades para más familias guatemaltecas.