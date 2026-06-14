Estudiantes del Cunoc entregan ayuda humanitaria en hogar de protección de Quetzaltenango

Por Osmar Toc |

Estudiantes del curso de Derechos Humanos y Cultura de Paz en Guatemala del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) entregan víveres, artículos de higiene y otros donativos al Hogar de Protección Onice en Quetzaltenango, como parte de una obra social destinada a apoyar a adolescentes víctimas de violencia.

La iniciativa fue impulsada por la docente, Magda Ramírez Guaré, quien explicó que el proyecto nació con el objetivo de que los estudiantes lleven a la práctica los principios de derechos humanos aprendidos en el aula, promoviendo valores como la solidaridad, la empatía y el respeto a la dignidad humana.

🔴 UNIVERSITARIOS ENTREGAN AYUDA | Estudiantes del curso de Derechos Humanos y Cultura de Paz en Guatemala del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) entregan víveres, artículos de higiene y otros donativos al Hogar de Protección Onice en #Quetzaltenango.



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La recolección de ayuda contó con el respaldo de autoridades universitarias, estudiantes y la comunidad del Cunoc, quienes se sumaron a la causa mediante aportes que hicieron posible la entrega en el Hogar de Protección Onice. Según la docente, esta es la primera vez que el curso desarrolla una actividad de este tipo.

🔴 #Actualización | Estudiantes del curso de Derechos Humanos y Cultura de Paz en Guatemala del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) entregan víveres, artículos de higiene y otros donativos al Hogar de Protección Onice en #Quetzaltenango.



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Fernando, estudiante del tercer semestre de Derecho, destacó que la actividad permitió brindar apoyo a adolescentes quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad, al tiempo que fortaleció el compromiso social de los futuros profesionales. Asimismo, agradeció la colaboración de docentes, coordinadores y estudiantes que contribuyeron al éxito de la jornada.

Los organizadores hicieron un llamado a la población, empresas e instituciones a continuar apoyando este tipo de proyectos en beneficio de la niñez y adolescencia guatemalteca, reiterando que el trabajo conjunto puede fortalecer una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.