En Festival Gastronómico y Cultural presentan a representantes de Totonicapán rumbo a Rabin Ajaw 2026

Jun 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

Totonicapán vivió una jornada llena de identidad, tradición y orgullo cultural con la realización de un Festival Gastronómico y Cultural, actividad en la que fueron presentadas oficialmente las siete representantes indígenas del departamento que participarán en el evento nacional Rabin Ajaw 2026, a celebrarse en julio en Cobán, Alta Verapaz.

La actividad marcó el inicio de las acciones de promoción cultural y fortalecimiento de las tradiciones ancestrales, destacando la riqueza cultural, los valores y el legado de los pueblos originarios de Totonicapán.

Las representantes presentadas fueron:

➡️ Catarina Elizabeth Tuy, representante del municipio de San Andrés Xecul.

➡️ Lidia Estefani Hernández Chanax, representante de San Cristóbal Totonicapán.

➡️ Salomé Ajché, representante del municipio de Totonicapán.

➡️ Hilda Candelaria Calel, representante de Momostenango.

➡️ Marta Gricelda González, representante de San Francisco El Alto.

➡️ Lourdes Maribel Ixcoteyac, representante de Santa María Chiquimula.

➡️ Erika Castro Tiu, representante de Santa Lucía La Reforma.

Durante el festival, los asistentes pudieron disfrutar de muestras gastronómicas, expresiones artísticas y culturales que resaltan las costumbres y tradiciones de los diferentes municipios del departamento.

Las autoridades organizadoras destacaron que la participación de las representantes en Rabin Ajaw constituye una oportunidad para promover la identidad maya, fortalecer el orgullo por las raíces ancestrales y proyectar la riqueza cultural de Totonicapán a nivel nacional.

El evento de Rabin Ajaw, considerado uno de los encuentros culturales más importantes de Guatemala, reúne cada año a representantes indígenas de distintos departamentos del país, quienes comparten y preservan el legado cultural de sus comunidades.