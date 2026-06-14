Estudiantes de Derecho del Cunoc entregan víveres a hogar de protección para niñez víctima de violencia

Por Osmar Toc |

Estudiantes del tercer semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) realizaron una obra social que culminó con la entrega de víveres, articulos de higiene personal, ropa y cobijas en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, específicamente, en el Departamento de Protección a la Niñez y Adolescencia Víctimas de Violencia Sexual con Enfoque de Género en Quetzaltenango.

La iniciativa surgió como parte del curso de Derechos Humanos y Cultura de Paz en Guatemala, impartido por docentes quienes promovieron la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en las aulas. Para ello, los estudiantes organizaron una campaña de recolección de donaciones entre la comunidad universitaria, logrando reunir alimentos y otros insumos gracias al apoyo solidario de estudiantes y personal del Cunoc.

Rafael Solórzano y Esmeralda Zarat destacaron que esta experiencia les permitió comprender de cerca las necesidades que enfrentan niñas, niños y adolescentes quienes han sido víctimas de violencia, así como fortalecer su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos humanos desde su formación profesional.

Los estudiantes agradecieron a todas las personas que contribuyeron a la causa e hicieron un llamado a instituciones, empresas y universidades del país para impulsar proyectos similares en beneficio de los sectores más vulnerables. Además, resaltaron que la promoción de una cultura de paz y respeto a los derechos humanos se fortalece cuando la solidaridad se convierte en acciones concretas.