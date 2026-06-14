Detenido por muerte de su exconviviente

Jun 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

La rápida intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisaría 21 permite la captura de Diego «N», de 34 años, señalado de asesinar a su exconviviente, luego de una discusión dentro de una camionetilla.

La detención fue en el barrio La Lomita, El Progreso, Jutiapa. El hombre es presunto responsable de la muerte a balazos a su exconviviente, de 24 años, cuyo cadáver quedó dentro de una camionetilla gris sin placas.

«De acuerdo a las investigaciones ambos sostuvieron una discusión por problemas sentimentales, al individuo se le incautó una pistola ilegal con la que presuntamente cometió el hecho criminal», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografías PNC