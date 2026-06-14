PNC captura a cinco hombres quienes se enfrentan a balazos a los agentes

Jun 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este domingo, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de cinco hombres, quienes portaban armas de fuego, en el barrio La Democracia, Morales, Izabal.

Los detenidos se enfrentaron anoche a balazos a los agentes de la PNC. Dos elementos resultaron heridos, pero están estables.

Las autoridades incautan nueve armas de fuego, entre cortas y fusiles.

Desde anoche

«PNC rodeó un inmueble. Ya cuenta con apoyo del Ejército de Guatemala; se presume hay más individuos armados en el interior. El Ministerio Público gestiona en juzgado la orden de allanamiento», indica la publicación de la PNC.

Información y fotografía PNC