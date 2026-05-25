VIII Encuesta Ciudadana en Xela: Situación económica y costo de la vida superan a la inseguridad como la principal preocupación de vecinos

May 25, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este lunes, en el Aula Magna de Postgrados del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en la zona 1 de Quetzaltenango, la Dirección General de Investigación de la citada casa de estudios superiores presenta los resultados de la VIII Encuesta Ciudadana ¿Xela cómo estamos?

El estudio, enfocado principalmente en analizar el impacto del aumento en el precio de los combustibles en la economía familiar de Xela, arrojó datos reveladores sobre el drástico cambio en las prioridades y aflicciones de la población quetzalteca durante el último año.

Cambio drástico en las preocupaciones ciudadanas

Uno de los hallazgos más notables de esta octava edición es el cambio en la percepción de los principales problemas que afectan a las familias locales:

Mayo de 2026: La situación económica (vinculada al costo de los alimentos, combustibles, transporte, entre otros) se ha disparado al primer lugar, siendo identificada por el 32.6% de los encuestados como su mayor problema actual.

La situación económica (vinculada al costo de los alimentos, combustibles, transporte, entre otros) se ha disparado al primer lugar, siendo identificada por el 32.6% de los encuestados como su mayor problema actual. Contraste con 2025: En octubre del año pasado, la inseguridad pública lideraba las preocupaciones con un 17.1%, mientras que los problemas económicos directos se ubicaban considerablemente más abajo en la lista. Para mayo, la inseguridad pasó a ocupar un segundo plano con el 16.6%, seguida del congestionamiento vehicular con un 11.7%.

Radiografía de los ingresos y el consumo familiar

El informe, elaborado bajo la presentación del investigador Jorge Lemus, expuso datos estadísticos clave sobre la realidad financiera en el municipio, tomando una muestra de n = 552 hogares:

Ingreso familiar: El promedio mensual de ingresos de las familias quetzaltecas ronda los Q5 mil 137.54. No obstante, el estudio refleja una enorme brecha socioeconómica, registrando un ingreso mínimo de Q600 y un máximo de Q22 mil. El ingreso reportado con mayor frecuencia (moda) se situó en los Q4 mil.

El promedio mensual de ingresos de las familias quetzaltecas ronda los Q5 mil 137.54. No obstante, el estudio refleja una enorme brecha socioeconómica, registrando un ingreso mínimo de Q600 y un máximo de Q22 mil. El ingreso reportado con mayor frecuencia (moda) se situó en los Q4 mil. Reducción de consumo en la canasta básica: Ante el aumento generalizado de precios, las familias se han visto obligadas a modificar su dieta y reducir la compra de insumos básicos. El grupo de las carnes (res, cerdo y pollo) ha sido el más afectado, con un 45.7% de los encuestados afirmando que han tenido que comprar menos de este producto. Le siguen los mariscos con un 25.6% y los productos lácteos con un 7.5%.

La academia como un puente hacia la fiscalización

El director del Departamento de Estudios de Postgrados del Cunoc, Edgar Camposeco, destacó la importancia de que la universidad pública mantenga este tipo de investigaciones de forma constante.

«Es fundamental porque la investigación y la extensión universitaria son ejes filosóficos de la Universidad de San Carlos. Con esto buscamos trasladar resultados de forma objetiva a la población, pero ante todo, a las autoridades, para que tomen acciones que beneficien a la colectividad en general», puntualizó Camposeco, instando a los ciudadanos a utilizar estos datos científicos para exigir resultados concretos a los gobernantes locales.

Además del impacto económico, la agenda de esta edición incluyó un módulo de medición sobre la intención de voto para la alcaldía del municipio de Quetzaltenango, consolidando este esfuerzo como una herramienta integral de fiscalización y diagnóstico ciudadano.