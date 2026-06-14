Heridos por volcadura de vehículo en la ruta Interamericana

Jun 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Rubén Jocol |

Este domingo los ocupantes de un vehículo, el cual volcó, fueron atendidos por Bomberos Voluntarios en la ruta Interamericana, jurisdicción de Totonicapán.

El vehículo, por causas que se desconocen, volcó en el kilometro 185 de la Interamericana, ruta que de Cuatro Caminos, San Cristóbal Totonicapán, conduce hacia la capital.

Bomberos Voluntarios acudieron en la unidad 1607 y le brindan asistencia prehospitalaria a los tripulantes del vehículo, quienes presentan crisis nerviosa.