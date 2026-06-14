Se alarga suspensión de servicio de energía eléctrica en Xela

Jun 14, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este domingo continúan los trabajos de mejoramiento vial en la 13 calle, zona 5 de Quetzaltenango, situación que alarga la suspensión del servicio eléctrico.

Debido a la complejidad de las labores, que se realizan en coordinación con una empresa distribuidora privada de energía eléctrica, se registra un retraso en la finalización del proyecto.

Las autoridades informaron que la suspensión del servicio se extenderá, aproximadamente, una hora más, mientras concluyen los trabajos pendientes.