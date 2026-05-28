[Vídeo ] Lente 100: Avistamiento de luciérnagas en zona 1 altense

May 28, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Vídeo: Osmar Toc.

LOCALES – Un hecho natural llamó la atención en un sector de la cabecera departamental durante las últimas horas.

El avistamiento de un grupo de luciérnagas se registró en el área conocida como Chuilajú, en la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango, un fenómeno que evoca nostalgia entre los adultos que recuerdan haber visto estos insectos con mayor frecuencia durante su niñez.

De acuerdo con datos de instituciones científicas y estudios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el avistamiento de estos insectos coleópteros es cada vez menos común en entornos urbanos a nivel mundial. Las investigaciones confirman que las poblaciones de luciérnagas han disminuido de forma progresiva en las últimas décadas debido a factores como el avance de las zonas industrializadas, el uso de pesticidas y la contaminación lumínica artificial, la cual interfiere directamente con su capacidad de emitir luz natural para comunicarse y reproducirse.

A pesar de que el crecimiento de las ciudades reduce los entornos idóneos para su ciclo de vida, pequeños focos con vegetación y condiciones de humedad permiten que aún ocurran estos avistamientos de forma aislada dentro del casco urbano.

Para los expertos en entomología, la presencia de estos organismos funciona como un indicador de la calidad ambiental de un espacio, reflejando que el sector conserva condiciones propicias para el refugio de fauna nativa.

El registro de estas luces nocturnas en la zona 1 queda como un detalle particular que resalta la permanencia de la biodiversidad local en áreas tradicionales de Quetzaltenango. Asimismo, el hecho motiva a la conservación de los entornos verdes comunitarios que permiten la supervivencia de estas especies biológicas.