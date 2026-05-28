Masivo operativo policial en 13 departamentos deja casi un centenar de personas capturadas

May 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

NACIONALES – Las fuerzas de seguridad pública y el Ministerio Público coordinaron un despliegue táctico de gran escala en el territorio nacional con el objetivo de ejecutar múltiples órdenes de aprehensión pendientes.

El resultado preliminar de las acciones judiciales arroja una cifra significativa de detenciones relacionadas con delitos de alto impacto social.

Un total de 235 diligencias de allanamiento, inspección y secuestro de evidencias se desarrollaron de forma simultánea cubriendo sectores estratégicos de Guatemala, Retalhuleu, El Progreso, Santa Rosa, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Totonicapán, Izabal, Huehuetenango, Chimaltenango, Quiché, Alta Verapaz y Sololá.

Hasta el momento, el balance oficial reporta la captura de 96 personas, además de dos reos que ya se encontraban cumpliendo condena en centros carcelarios y que fueron notificados sobre nuevos procesos judiciales en su contra.

Los investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal, con el apoyo operativo de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y de la Dirección de Investigación Criminal, enfocaron los registros en desarticular redes de chantaje y agresión.

Del total de aprehensiones, las autoridades reportan a 43 presuntos extorsionistas criminales interceptados en municipios como Chinautla, Villa Nueva, Mixco, San Miguel Petapa, así como en las cabeceras de Retalhuleu, El Progreso, Santa Rosa y Quetzaltenango.

Dentro de este grupo destacó la detención en Cuilapa de Katerin Yesenia Santos Raxón, de 32 años de edad, quien acumulaba siete órdenes de captura vigentes por los delitos de extorsión y lavado de dinero.

Por otra parte, los elementos policiales hicieron efectivas 53 órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a delitos de índole sexual y hechos de violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones.

Debido a que la recopilación de indicios y el traslado de los señalados hacia las judicaturas correspondientes continúa bajo un estricto control de seguridad, las autoridades indicaron que los datos finales se actualizarán conforme concluyan formalmente las actuaciones en las distintas comisarías del país.