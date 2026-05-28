Nombran a coordinador del Mides en Totonicapán

May 28, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) oficializó el nombramiento de Juan Antonio Solórzano Rodríguez, quien asume como nuevo coordinador departamental en Totonicapán.

Solórzano Rodríguez, originario de Huehuetenango, fungió como gobernador departamental en el año 2013 durante la administración del extinto Partido Patriota. Su designación fue oficializada por el ministro del Mides, Abelardo Pinto.

De acuerdo con información que ha trascendido, el nuevo funcionario también ha sido vinculado políticamente con la diputada del partido Vamos, Sofía Hernández.

El nombramiento genera diversas reacciones en el ámbito político y social del departamento, mientras sectores ciudadanos se mantienen atentos al trabajo y acciones que desarrollará la institución en Totonicapán