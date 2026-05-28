Policía frustra asalto en la ruta Interamericana tras balacera que deja un fallecido y un capturado

May 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.

NACIONALES – Una rápida intervención armada por parte de las fuerzas de seguridad pública interrumpió una acción delictiva en una de las principales vías de acceso a la capital del país.

El incidente, que derivó en un intercambio de disparos, se registró a la altura del kilómetro 19 de la ruta Interamericana, dejando como saldo un presunto delincuente abatido, otro herido bajo custodia judicial y un conductor lesionado.

Elementos de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil que realizaban patrullajes preventivos bajo el Plan Centinela Metropolitano se movilizaron de urgencia tras escuchar la detonación de un arma de fuego en las cercanías.

Al llegar al punto exacto, los uniformados sorprendieron en flagrancia a dos hombres a bordo de una motocicleta quienes asaltaban al conductor de un automóvil particular de 50 años, quien ya había sufrido una herida de bala en la mano izquierda por parte de los delincuentes.

Al notar la presencia de las patrullas y recibir la orden de alto, los asaltantes hicieron caso omiso y abrieron fuego directo contra los agentes utilizando una pistola.

Ante la agresión armada y con el fin de resguardar la vida del automovilista y de los peatones en el sector, los policías respondieron al ataque utilizando sus armas de equipo, logrando neutralizar a ambos agresores tras una breve balacera en la vía pública.

Técnicos en urgencias médicas de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar de la emergencia para brindar asistencia humanitaria.

Los socorristas evaluaron a uno de los sospechosos de 22 años de edad, quien falleció en la escena debido a la gravedad de los impactos recibidos, mientras que el segundo implicado, identificado como Bryan Molina García, de 29 años, fue estabilizado y trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt bajo una estricta custodia de los agentes judiciales.

Al momento de verificar la base de datos institucional, los investigadores confirmaron que Molina García tenía una orden de aprehensión vigente emitida el pasado 23 de abril de 2026 por el delito de asesinato en grado de tentativa, sumado a un antecedente penal por encubrimiento propio registrado en el año 2023.

En la escena del crimen, los peritos del Ministerio Público procedieron al secuestro de una motocicleta marca Bajaj y una pistola marca Glock, la cual será sometida a peritajes balísticos para determinar su uso en otros hechos delictivos, provocando además un fuerte congestionamiento vehicular hacia el occidente del país durante varias horas.