Conmemoran el Día del Popol Wuj con un encuentro cultural en la Biblioteca Municipal Alberto Velázquez de Quetzaltenango

May 28, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

LOCALES – Las festividades en honor a uno de los legados literarios e históricos más importantes de la civilización Maya se conmemoraron en la cabecera departamental.

Las instalaciones de la Biblioteca Municipal Alberto Velázquez, ubicada en la ciudad de Quetzaltenango, albergaron una serie de actividades destinadas a promover los valores identitarios y las expresiones artísticas del pueblo k’iche’.

La conmemoración del Día del Popol Wuj se estructuró bajo un enfoque didáctico y comunitario, buscando fortalecer el conocimiento de la historia prehispánica, el sentido de pertenencia y la herencia cultural que define a la región.

El programa destacó por la participación de diversas representativas de la belleza e identidad indígena provenientes de distintos municipios del departamento, quienes aportaron realce al acto protocolario.

La jornada cultural se complementó con diversas intervenciones artísticas, entre las cuales destacó la interpretación de melodías tradicionales a cargo de la marimba folclórica.

Asimismo, los organizadores incluyeron una charla informativa y académica que estuvo dirigida especialmente a los estudiantes del nivel diversificado de los establecimientos de la localidad.

La convocatoria reunió a más de 175 personas, entre jóvenes estudiantes, gestores culturales y vecinos del municipio. Con este tipo de eventos pedagógicos, la biblioteca altense busca mantener un espacio activo para la preservación de la memoria histórica y la promoción del acervo literario ancestral en Quetzaltenango.