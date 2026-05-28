Fuerzas antinarcóticas localizan y erradican plantación ilícita de hoja de coca en Petén

May 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – Las operaciones estratégicas orientadas a combatir las actividades del narcotráfico permitieron el desmantelamiento de un cultivo ilegal en el norte del país.

El hallazgo se concretó durante incursiones de reconocimiento y patrullaje en terrenos rurales del departamento de Petén, donde unidades especializadas de seguridad lograron neutralizar la producción de materia prima para estupefacientes.

Los elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil desplegaron un operativo de búsqueda en un área boscosa ubicada dentro de la jurisdicción del municipio de San Luis.

En ese punto, los agentes policiales ubicaron una extensión de terreno habilitada para el crecimiento de plantaciones prohibidas por la legislación vigente.

Tras asegurar el perímetro y realizar la respectiva inspección técnica de la zona, las fuerzas del orden procedieron a la erradicación manual e incineración total de 6 mil arbustos de hoja de coca.

De acuerdo con las estimaciones financieras y el avalúo oficial presentado por los expertos antinarcóticos de la institución, el valor de la plantación ilícita destruida asciende a un aproximado de 150 mil quetzales exactos.

Los mandos policiales informaron que estas acciones forman parte de la planificación operativa permanente para desarticular los recursos logísticos y financieros de las estructuras criminales dedicadas a la producción y distribución de drogas.

Los patrullajes e investigaciones de campo continuarán ejecutándose de manera progresiva en distintas regiones boscosas del país para detectar otros posibles campos de cultivo.