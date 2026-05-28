Órgano Disciplinario sanciona a Xelajú MC con multa económica por incidentes en la final de vuelta

May 28, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

DEPORTES – El reciente encuentro por la disputa del título del fútbol nacional ha dejado secuelas financieras para la institución altense debido al comportamiento de una parte de los asistentes.

Las autoridades encargadas de velar por el orden del torneo confirmaron una sanción económica en contra del equipo tras revisar los informes oficiales presentados por el cuerpo de comisarios asignado al partido.

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala tomó como base el reporte emitido por el comisario Mynor Enrique Xitumul Mendoza y el oficial de seguridad Ramiro Valiente.

Ambos funcionarios judiciales coincidieron en que al finalizar el compromiso deportivo del pasado veintitrés de mayo en el Estadio Mario Camposeco se registró el lanzamiento de diversos objetos hacia el terreno de juego, especificando el uso de botellas de plástico, bolsas de agua y bengalas por parte de los aficionados locales, aclarando que afortunadamente las acciones no impactaron en ninguna persona.

Con base en lo regulado en el Artículo 51, literal f), numerales 51.20 y 51.21 del Reglamento Disciplinario vigente, la entidad resolvió declarar una sanción para el Club Social y Deportivo Xelajú MC que consiste en una multa de 15 mil quetzales exactos.

La penalización responde directamente a la falta de control sobre el público que arrojó elementos que por su naturaleza pueden causar daño físico, afectando las arcas de la junta directiva de los chivos tras el cierre de la Fase Final del Torneo de Clausura.

Asimismo, la resolución establece un castigo colateral para los presuntos responsables de estos actos de indisciplina dentro de las instalaciones deportivas de Quetzaltenango.

El dictamen oficial ordena que, en caso de identificarse plenamente a los aficionados que hubieren lanzado o incitado el lanzamiento de las botellas y pirotecnia, se les deberá aplicar una prohibición estricta que les impida la entrada a los estadios del país por un período de dos años.