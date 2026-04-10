Video evidencia robo a paciente afuera de hospital en Coatepeque

Abr 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Antonio de León.

La dirección del Hospital Nacional de Coatepeque dio a conocer un video de prevención en el que se observa cómo un supuesto ayudante de microbús del transporte urbano roba un teléfono celular a una persona que salía del nosocomio.

El caso ha generado preocupación entre vecinos, quienes aseguran que los robos en microbuses son constantes en el municipio. Según denuncias, este tipo de hechos se repite con frecuencia, pese a que varias víctimas han acudido a interponer denuncias ante las autoridades.

Un vecino afectado indicó que, en una ocasión, logró reconocer al presunto responsable; sin embargo, al acudir con agentes policiales, le informaron que no podían proceder a su detención al no tratarse de un caso en flagrancia. Ante esta situación, expresó su frustración y advirtió que, de repetirse un hecho similar, podría reaccionar por cuenta propia.

Las autoridades reiteran la importancia de denunciar estos casos y evitar tomar justicia por mano propia, mientras se fortalecen las acciones de prevención y seguridad en el transporte público.