Video capta atropello en intersección de la zona 3 de Quetzaltenango

Mar 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Vídeo cortesía: El Tallercito MR.

Un incidente vial se registró en la 4ª calle y 17 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango, donde una persona fue atropellada mientras cruzaba la vía en ese sector.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo involucrado viró sobre la 4ª calle, momento en el que la persona caminaba y atravesaba la intersección de la 17 avenida, produciéndose el impacto.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, quienes brindaron atención a la persona afectada y evaluaron su estado de salud tras el percance.

El hecho quedó grabado en video, material que ya circula en redes sociales y que muestra el momento en que ocurre el atropello en esta concurrida intersección de la ciudad.