Vicepresidenta de Guatemala brinda recomendaciones por altas temperaturas

May 11, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Política , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, brinda algunas recomendaciones por las altas temperaturas en el país.

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones ante las altas temperaturas que se esperan en el país.



💧Mantente hidratado.

☀️ Evita golpes de calor cuidando a tus familiares y mascotas.

🧴 Utilza bloqueador solar.

⚠️ Evita el uso de fuego en áreas naturales. https://t.co/dIWdSouJQv — Karin Herrera (@KarinHerreraVP) May 11, 2026

En su publicación, Herrera toma como referencia el pronóstico de las temperaturas del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La funcionaria brinda las siguientes recomendaciones:

➡️ Mantenerse hidratados.

➡️ Evitar golpes de calor (cuidando a familiares y mascotas).

➡️ Utilizar bloqueador solar.

➡️ Evitar el uso de fuego en áreas naturales.