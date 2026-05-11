Vicepresidenta de Guatemala brinda recomendaciones por altas temperaturas

Por Multimedia Stereo 100 |
Este lunes, en redes sociales, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, brinda algunas recomendaciones por las altas temperaturas en el país.
En su publicación, Herrera toma como referencia el pronóstico de las temperaturas del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
La funcionaria brinda las siguientes recomendaciones:
➡️ Mantenerse hidratados.
➡️ Evitar golpes de calor (cuidando a familiares y mascotas).
➡️ Utilizar bloqueador solar.
➡️ Evitar el uso de fuego en áreas naturales.