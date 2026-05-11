Celebrarán el Día Internacional de los Museos con jornada de «Cuenta Cuentos»

May 11, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de los Museos —18 de mayo—, el Museo de Historia Natural desarrollará el evento «Cuenta Cuentos: Museos Uniendo un Mundo Dividido», una actividad pensada para disfrutar en familia y promover la cultura a través de historias y teatro.

La jornada contará con la participación especial de la compañía de teatro Telones de Plata, cuyos integrantes darán vida a relatos llenos de aprendizaje y entretenimiento para niños y adultos.

La actividad será el domingo 17 de mayo, en la Sección Historia Natural del Museo de Historia Natural, en horarios de 16 y 18 horas.