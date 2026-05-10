Detenido en el ingreso a Granja Penal Modelo de Rehabilitación Cantel

May 10, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este domingo, agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan a hombre en el ingreso a la Granja Penal Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango.

Los agentes de Dipanda informaron que el detenido es Luis «N» y el arresto fue en cumplimiento a una orden por negación de asistencia económica.

Las autoridades informaron que la orden fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Sololá.