PNC captura a un adulto mayor por plagio y/o secuestro

May 11, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la captura de un presunto secuestrador, en la zona 8 de Guatemala.

La PNC informó que la detención es resultado de los operativos ejecutados por agentes de la Comisaría 11 y el detenido fue identificado por medio del dispositivo MI3 (por sus huellas porque no portaba documentos).

El capturado es Salvador «N», de 61 años, y su detención fue en un operativo en el bulevar Liberación, zona 8 de Guatemala, por contar con una orden de aprehensión por el delito de plagio y/o secuestro, requerido por un Juzgado de Guatemala.

«La identificación del detenido se realizó a través del dispositivo MI3, utilizado en este tipo de procedimientos, debido a que muchas personas que poseen órdenes de captura suelen no portar documentos de identificación para, según ellos, evitar ser reconocidas», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografía PNC