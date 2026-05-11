Sigue tensión en la ruta Cito Zarco

May 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito |

Por Mario Tumin |

La tensión continúa en la ruta Cito Zarco donde vecinos y representantes de varias comunidades mantienen bloqueado el paso en el kilómetro 187, jurisdicción de San Felipe, Retalhuleu, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos asumidos por las autoridades.

De acuerdo con los manifestantes, la inconformidad surge debido a que no se ha dado seguimiento a los compromisos establecidos durante una reunión, el 8 de abril reciente, en la que participaron representantes comunitarios, el gobernador departamental, el alcalde municipal, ingenieros de Covial y agentes de Provial.

Según indicaron en dicha reunión se acordó agilizar las acciones para atender la problemática del socavamiento, registrado desde el año pasado en el kilómetro 189 de esta importante ruta, situación que continúa afectando seriamente la movilidad y generando preocupación entre transportistas y pobladores.

Los vecinos exigen la presencia inmediata del gobernador departamental en el lugar del bloqueo para que explique el avance de los trabajos y brinde una solución concreta a las demandas planteadas por las comunidades.

Mientras tanto, el paso permanece completamente cerrado en ambos sentidos, provocando largas filas de vehículos y complicaciones para automovilistas, transporte pesado y comerciantes que transitan entre Retalhuleu y Quetzaltenango.