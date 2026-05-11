URGENTE: Bloqueo total en la ruta Cito-180; camiones leñeros cierran el paso en San Felipe

May 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Un bloqueo a gran escala paraliza este lunes el tránsito entre Retalhuleu y Quetzaltenango. Pilotos de camiones leñeros de la aldea Tierra Colorada han tomado el kilómetro 187 de la ruta Cito-180 (Zarco), específicamente en el sector conocido como El Mangal, en jurisdicción de San Felipe.

La medida de hecho surge como protesta por el nulo avance en la reparación de un socavamiento en el kilómetro 189, el cual se formó desde el año pasado. Según los manifestantes, las autoridades gubernamentales y de caminos no han cumplido con los compromisos de agilizar los trabajos en el tramo afectado.

«Nos prometieron soluciones rápidas, pero no vemos avances. El camino sigue deteriorado y pone en riesgo nuestro trabajo y seguridad», indicaron representantes de los transportistas inconformes.

Debido al cierre total con camiones atravesados en la vía:

• No hay paso para vehículos livianos ni transporte pesado.

• Se reportan filas kilométricas en ambos sentidos de la ruta.

• El comercio y el traslado de pasajeros entre la Costa Sur y el Occidente se encuentran interrumpidos.

Rutas Alternas

Se recomienda a los automovilistas utilizar la ruta por El Palmar, Quetzaltenango, aunque se advierte que la carga vehicular en dicha vía será mayor de lo habitual.

Por el momento, no se tiene una hora estimada para la liberación del paso, ya que los manifestantes exigen la presencia de autoridades de alto nivel.