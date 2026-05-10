Cierres viales en Quetzaltenango por diferentes situaciones

May 10, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este domingo, en la ciudad de Quetzaltenango, se registran dos cierres viales por diferentes situaciones.

El primero se registra en la avenida Las Américas, entre zonas 3 y 9 de Xela, debido a trabajos de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ).

El segundo es en la diagonal 11, 8ª calle y diagonal 9, zona 1 de Quetzaltenango, por misa campal en los alrededores del parque El Calvario.

Autoridades recomiendan utilizar vías alternas, conducir con precaución y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.