Vendedores se instalan por Quinto Viernes de Cuaresma en zona 3 de Xela

Mar 18, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Martin Calderón.

A pesar de la lluvia, vendedores se han instalado sobre la 15 avenida entre la 3ª y 4ª calle de la zona 3 de Quetzaltenango, en el marco de la conmemoración del Quinto Viernes de Cuaresma, lo que está provocando fuerte congestionamiento vehicular.

Según reportes, el tráfico se extiende desde la calle Rodolfo Robles hasta la 3ª calle sobre la 15 avenida, complicando la movilidad en el sector.

Las actividades de Cuaresma en Quetzaltenango forman parte de una tradición profundamente arraigada que combina expresiones religiosas con dinámicas comerciales y sociales, donde cientos de vendedores aprovechan la afluencia de personas para ofrecer alimentos, dulces típicos y otros productos.

En este tipo de fechas, es común que se registren cierres viales y alta carga vehicular, debido a la presencia de comerciantes y visitantes, lo que además representa una importante fuente de ingresos para muchas familias locales.

Autoridades hacen un llamado a la población a tomar precauciones al transitar por el sector, ya que la presencia de peatones, comerciantes y vehículos concentrados en el área incrementa el riesgo de incidentes y retrasa la circulación.

La situación continúa generando complicaciones en la circulación vehicular en uno de los sectores más transitados de la ciudad altense.