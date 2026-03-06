Vehículo se accidenta por falla en frenos en ruta a Cuatro Caminos, Totonicapán

Mar 6, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

Un accidente de tránsito se registró este viernes en el sector de la Cruz de Xecanchavox, San Cristóbal Totonicapán, sobre la ruta que conduce de la capital (municipio de Guatemala) hacia Cuatro Caminos.

Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre la emergencia y de inmediato destacaron la unidad 1461 al lugar.

Al llegar, socorristas brindaron atención prehospitalaria al piloto del vehículo, quien tras ser evaluado porque presentaba crisis nerviosa, por ello, no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Según indicó el conductor, momentos antes había salido de un taller donde el vehículo había sido revisado por el sistema de frenos. Sin embargo, cuando descendía hacia el sector de Cuatro Caminos, el automotor no respondió al frenar, lo que provocó que perdiera el control y cayera en una cuneta.

El incidente no dejó personas heridas, solo daños materiales. Autoridades recomiendan a los conductores revisar, de manera constante, el estado mecánico de sus vehículos para evitar percances.