Vehículo impacta con muro y mujer resulta herida

May 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Una mujer resulta herida, luego de que el vehículo en que viajaba impactara contra un muro de concreto en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

Bomberos Municipales Departamentales del cantón Las Delicias le brindan atención prehospitalaria a Ana Julia Morales Puac, de 37 años, originaria del municipio de Cantel, Quetzaltenango.

Morales Puac presenta una posible fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda y golpes.

La afectada informó a los socorristas que viajaba como acompañante en una camioneta agrícola y por causas desconocidas el piloto pierde el control y colisiona en un muro de concreto.

La paciente fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial privado.