Vehículo cae a una hondonada en ruta entre Cuatro Caminos y San Francisco El Alto

Con información de Fernando Castellanos.



Un vehículo cayó a una hondonada en el kilómetro 188 de la ruta que conduce de Cuatro Caminos hacia San Francisco El Alto, en el departamento de Totonicapán.



Elementos de Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para atender la emergencia y brindaron asistencia prehospitalaria al piloto del automotor, quien resultó con varias lesiones.



Tras ser estabilizado en el lugar, el conductor fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Totonicapán para recibir atención médica.



Las causas del accidente no han sido establecidas y serán investigadas por las autoridades correspondientes.