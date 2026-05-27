Veda de atún en el Pacífico inicia en agosto

May 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Rubén Jocol |

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala estableció dos períodos de restricción para la pesca de atún aleta amarilla, barrilete y patudo en el Océano Pacífico oriental, con el propósito de velar por la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos.

Los periodos establecidos son: del 6 de agosto al 8 de octubre de 2026, y del 9 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027, según indica el Acuerdo Ministerial 81-2026, publicado este miércoles en el Diario de Centro América.

Durante estos periodos los buques cerqueros deberán suspender sus operaciones de pesca en las zonas delimitadas por la normativa.

La disposición responde a compromisos internacionales asumidos por Guatemala para la protección de especies altamente migratorias y la sostenibilidad de la actividad pesquera.

La normativa también advierte que el incumplimiento de las disposiciones será sancionado de acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuicultura, incluyendo decomiso de aparejos y producto pesquero en los casos que correspondan.

La medida busca contribuir a la conservación de los recursos hidrobiológicos, proteger el equilibrio de las especies marinas y garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera en el país.