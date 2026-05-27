Personal de Salud de Quetzaltenango certificado para detección temprana del cáncer de cérvix

May 27, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de descentralizar la atención y fortalecer la prevención en las comunidades, el Programa Nacional de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala desarrolla una jornada médica enfocada en la detección temprana del cáncer de cérvix a través de la prueba de tamizaje Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA).

Esta actividad práctica se desarrolla, de forma simultánea, en el Centro de Salud de Quetzaltenango y en todos los Puestos de Salud del municipio, utilizando como una de las sedes el Puesto de Salud de Pacajá, zona 10 de Xela.

La jornada forma parte de un riguroso proceso de certificación dirigido al personal de salud local. La ginecóloga y obstetra y quien es parte del programa, Sol Gramajo, explicó que esta fase clínica es el resultado de un taller intensivo iniciado el día previo, en el cual se evaluó la parte teórica.

De los participantes, aproximadamente, el 70 por ciento alcanzó la nota mínima de 85 puntos, situación que los acreditó para realizar la práctica directa con pacientes hoy.

«Con esta certificación estamos capacitando a más personal para que en todos los puestos de salud de Quetzaltenango cuenten con este personal ya certificado y así podamos nosotros detectar, en forma oportuna, el cáncer de cérvix», resaltó Gramajo.

Con la acreditación de este recurso humano, autoridades de salud buscan asegurar que las mujeres del municipio no dependan únicamente de un hospital central, sino que puedan acceder a un diagnóstico preventivo, oportuno y gratuito en

el Puesto de Salud más cercano a su hogar.