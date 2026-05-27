Instalarán puesto de vacunación contra el sarampión en el mercado La Democracia ante aumento de casos

May 27, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

SALUD – Las acciones de prevención en salud pública se intensifican en los puntos de mayor actividad comercial de la cabecera departamental.

Con el objetivo de proteger a la población comerciante y a los miles de usuarios que asisten diariamente a realizar sus compras, se coordinó una intervención sanitaria de urgencia para contrarrestar la propagación de enfermedades virales.

El personal de la Municipalidad de Quetzaltenango, trabajando en un esfuerzo conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud, instalará este jueves un puesto especial para desarrollar una jornada de vacunación masiva contra el sarampión.

El punto de atención se ubicará de forma estratégica en las instalaciones del mercado La Democracia, en la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango, facilitando el acceso biológico a las personas que laboran o transitan por este populoso sector.

Rony Álvarez, representante de la Unidad de Gestión de Riesgos de la comuna altense, informó que este despliegue táctico busca frenar la curva de contagios mediante la inmunización directa en áreas de alta concentración.

Los equipos municipales y de enfermería estarán aplicando las dosis correspondientes a partir de las primeras horas de la mañana, por lo que se insta a los inquilinos y compradores a acudir con su documento de identidad o carné de vacunación para agilizar el proceso.

Esta jornada comunitaria se planificó como una respuesta directa ante el incremento de casos sospechosos que se han reportado de forma constante en el departamento durante las últimas semanas.

La alerta en la localidad se mantiene en niveles altos luego de que el director de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango, Donald Sosa, confirmara recientemente el primer fallecimiento a causa de este virus en la región, un antecedente que demuestra la importancia de que la población complete sus esquemas de protección inmunológica a la brevedad posible.

Vía Osmar Toc.