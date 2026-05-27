Municipal declina participar en la Super Copa Bantrab y su lugar será ocupado por Aurora FC

May 27, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada |

DEPORTES – Un cambio de última hora sacude la planificación del torneo que reúne a los equipos más destacados de las distintas categorías del balompié nacional.

El Órgano de Concesión de Licencias de Clubes de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala hizo oficial una modificación de peso en la nómina de competidores para la próxima edición de la Super Copa Bantrab.

La resolución federativa se derivó luego de recibir un oficio formal firmado por Juan Pablo Reynoso Alvizurez, gerente general y representante legal del Club Social y Deportivo Municipal.

En el documento, la dirigencia del actual campeón nacional notificó su decisión institucional de no participar en esta edición del certamen, argumentando que las fechas propuestas para el desarrollo de la copa coinciden por completo con la planificación técnica y la fase de preparación de la pretemporada de su plantel profesional.

De acuerdo con las normativas de competencia, este torneo cuenta con la participación de los campeones y subcampeones de la Liga Nacional, así como de la Primera, Segunda y Tercera División. Al haber sido Municipal el subcampeón del Torneo Apertura 2025 y el monarca del Clausura 2026, su plaza vacante debía asignarse al equipo mejor posicionado en la Tabla General Acumulada de la Temporada Oficial 2025-2026 de la liga correspondiente.

Por mérito deportivo y respetando dicho orden estadístico, la Federación determinó incorporar a esta edición de la Super Copa Bantrab al Club Aurora FC en sustitución de la escuadra carmesí.

El conjunto militar asumirá el espacio en las condiciones ya establecidas y dentro del grupo que originalmente le correspondía al cuadro edil según el sorteo previo, debiendo ahora cumplir con los trámites administrativos de inscripción correspondientes.