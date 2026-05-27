Muni de Xela presenta Política Pública Municipal de Niñez y Adolescencia 2025-2029

May 27, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango desarrolla el lanzamiento oficial de la Política Pública Municipal de Niñez y Adolescencia 2025-2029, un instrumento que busca fortalecer las acciones y programas dirigidos a la protección y desarrollo integral de la niñez y juventud del municipio.

La psicóloga de la Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud, María Luisa Gómez, explicó que esta política fue actualizada desde el año pasado y aprobada por el Concejo Municipal en marzo reciente. Además, indicó que el plan tendrá vigencia hasta 2029 y contará con presupuesto municipal para ejecutar diferentes acciones en beneficio de este sector de la población.

La política está integrada por ejes principales: salud, seguridad alimentaria, participación y protección, los cuales serán trabajados de manera conjunta entre instituciones gubernamentales, dependencias municipales y organizaciones que conforman la comisión municipal encargada del tema.

🔴 LANZAMIENTO DE POLÍTICA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | La Municipalidad de #Quetzaltenango desarrolla el lanzamiento oficial de la Política Pública Municipal de Niñez y Adolescencia 2025-2029.



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En el área educativa, se contempla el fortalecimiento de programas de becas, entrega de útiles escolares y otros apoyos dirigidos a estudiantes. Mientras que en salud las autoridades anunciaron jornadas médicas, campañas de vacunación y atención para niños y adolescentes en comunidades alejadas del casco urbano y sectores públicos del municipio.

Las autoridades municipales destacaron que este esfuerzo busca garantizar mejores condiciones de vida, acceso a servicios y oportunidades de desarrollo para la niñez y adolescencia quetzalteca.