Quetzaltenango es sede del II Encuentro Integral para Madres Adolescentes y Mujeres

May 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de brindar herramientas de superación, capacitación y emprendimiento, se desarrolla en Quetzaltenango el II Encuentro Integral para Madres Adolescentes y Mujeres.

Este evento surge como una respuesta interinstitucional ante la preocupación por los índices de embarazos en menores de edad y la necesidad de apoyar a los sectores más vulnerables de la región.

La actividad fue coordinada por la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo Digno (Codeced) del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) y contó con la participación de diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

🔴 SEGUNDO ENCUENTRO DE MADRES ADOLESCENTES | Lilian Arreola, encargada del Componente de Adolescentes de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de #Quetzaltenango, informa del Segundo Encuentro para Adolescentes y Mujeres.



Vía Fredy López pic.twitter.com/azsacjsDRj — Stereo100Noticias (@stereo100xela) May 27, 2026

Un espacio seguro para el desarrollo y la prevención

Lilian Arriola, encargada del Componente de Adolescentes de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango, destacó que este encuentro fue diseñado como un «espacio seguro» para que las asistentes puedan redefinir sus proyectos de vida.

El evento ofreció diversos stands informativos enfocados en:

➡️ Salud integral y orientación laboral.

➡️ Orientación académica y opciones de becas.

➡️ Programas preventivos dirigidos a la juventud.

Arriola alertó sobre la persistencia del fenómeno de los embarazos en menores de edad, informando que hasta abril se registraron más de 900 casos de embarazos en adolescentes, entre 10 y 19 años, en el departamento de Quetzaltenango.

Añadió que, en comparación con el año anterior, las cifras se mantienen en un comportamiento similar con tendencia al incremento, señalando como un factor determinante la falta de educación integral en sexualidad.

Descentralización e inclusión laboral

María Elena Sucuqui, delegada departamental del Mintrab y coordinadora de Codeced, enfatizó la importancia de articular esfuerzos para dar respuestas concretas en materia de empleo y competitividad a las poblaciones vulnerables.

En esta edición el encuentro amplió su cobertura para atender, no solo a madres adolescentes, sino también a mujeres en general, migrantes retornados, personas con discapacidad y adultos mayores.

Durante la jornada, el Mintrab impartió talleres de orientación laboral, capacitando a las asistentes en:

➡️ Elaboración correcta de un currículum vitae (CV).

➡️ Preparación para entrevistas de trabajo.

➡️ Herramientas para optar a empleos formales.

Asimismo, se contó con la participación de 18 estudiantes con discapacidad, quienes fueron capacitadas en coordinación con el Centro de Capacitación para la Formación e Inserción Laboral (Cecafor) del Mintrab y el Intecap.

Esfuerzo municipal conjunto

A diferencia de la primera edición, que se limitó al municipio de Quetzaltenango y atendió a poco más de 200 madres, este segundo encuentro logró descentralizar los servicios gracias al apoyo de las corporaciones municipales de Olintepeque, San Juan Ostuncalco y Salcajá.