Municipalidad de Quetzaltenango respetará proceso legal en contra de trabajador municipal

May 27, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El gerente de la Municipalidad de Quetzaltenango, Amílcar Rivas, informó que la comuna respetará el debido proceso en el caso en contra del trabajador municipal, Emerson Ariel Mogollón, ligado a proceso por violencia psicológica contra una trabajadora municipal.

Indicó que, mientras no exista una sentencia firme, el señalado continuará laborando, porque la ley impide tomar medidas definitivas antes de concluir el juicio.

🔴 RESPETARÁN PROCESO CONTRA TRABAJADOR MUNICIPAL | El gerente de la Municipalidad de #Quetzaltenango, Amílcar Rivas, informó que la comuna respetará el debido proceso en contra del trabajador municipal, Emerson Ariel Mogollón.



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Señaló que la municipalidad ha colaborado con las autoridades durante la investigación y reiteró que dentro de la institución se promueve el respeto entre trabajadores y jefes para mantener un ambiente laboral adecuado.

El funcionario también destacó la importancia de que las víctimas denuncien cualquier tipo de violencia, porque esto permite iniciar los procesos legales y fortalecer una cultura institucional basada en el respeto y las buenas relaciones laborales.