Vecinos y autoridades se reúnen en San Juan Ostuncalco para abordar temas de seguridad

Mar 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Moisés Cottom.

La noche de este martes se desarrolla una reunión entre vecinos, COCODES y autoridades comunitarias en el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, con el objetivo de analizar la situación reciente y tomar acciones preventivas ante los últimos acontecimientos registrados en el sector.

Durante el encuentro, los participantes dialogan sobre distintas medidas que permitan fortalecer la seguridad y la coordinación comunitaria, con el fin de evitar incidentes negativos en el municipio.

En la actividad también participa personal de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes brindan acompañamiento y escuchan las inquietudes de los vecinos para trabajar en conjunto en estrategias de prevención.

Las autoridades comunitarias señalaron que estos espacios de diálogo buscan mantener la comunicación entre la población y las instituciones de seguridad, promoviendo acciones que contribuyan a la tranquilidad de los habitantes de San Juan Ostuncalco.