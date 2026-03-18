Vecinos y autoridades se reúnen en San Juan Ostuncalco para abordar temas de seguridad

Con información de Moisés Cottom.
La noche de este martes se desarrolla una reunión entre vecinos, COCODES y autoridades comunitarias en el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, con el objetivo de analizar la situación reciente y tomar acciones preventivas ante los últimos acontecimientos registrados en el sector.
Durante el encuentro, los participantes dialogan sobre distintas medidas que permitan fortalecer la seguridad y la coordinación comunitaria, con el fin de evitar incidentes negativos en el municipio.
En la actividad también participa personal de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes brindan acompañamiento y escuchan las inquietudes de los vecinos para trabajar en conjunto en estrategias de prevención.
Las autoridades comunitarias señalaron que estos espacios de diálogo buscan mantener la comunicación entre la población y las instituciones de seguridad, promoviendo acciones que contribuyan a la tranquilidad de los habitantes de San Juan Ostuncalco.