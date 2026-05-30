Vecinos organizados retienen a un hombre señalado de hurto en la zona 8 de Quetzaltenango

May 30, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

LOCALES – La organización comunitaria y la pronta comunicación con las fuerzas de seguridad pública permitieron la detención de un presunto involucrado en hechos delictivos dentro del perímetro altense.

Los residentes actuaron de forma coordinada para resguardar la tranquilidad de sus comercios y viviendas ante la presencia de personas sospechosas en el área.

El incidente se registró sobre la 9ª calle de la zona 8 de la cabecera departamental de Quetzaltenango, un sector donde los habitantes mantienen comités de vigilancia activa.

De acuerdo con el testimonio de los pobladores, las alarmas vecinales se encendieron al identificar a un sujeto que ingresó a los alrededores de un establecimiento comercial con una actitud inusual.

Los comerciantes del sector señalaron que el mismo individuo presuntamente había ingresado a un negocio en una fecha anterior para sustraer diversas herramientas de valor.

En esta nueva oportunidad, el hombre regresó al lugar con la supuesta intención de apoderarse de una mochila que contenía más utensilios de trabajo, pero los dependientes y vecinos se percataron de la acción y lo interceptaron antes de que lograra alejarse de la escena.

Tras asegurar que el sospechoso no escapara, la comunidad se comunicó de inmediato a las líneas de emergencia para solicitar la presencia de la Policía Nacional Civil.

Los agentes de la comisaría local arribaron al punto para recibir la custodia del señalado, procediendo a su traslado formal hacia la judicatura correspondiente con el objetivo de iniciar el proceso de investigación y esclarecer las acusaciones bajo el marco legal vigente.