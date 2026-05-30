Trasladan a la capital cargamento de cocaína incautado en aguas del Pacífico

May 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Un operativo interinstitucional en aguas del océano Pacífico permitió la interceptación de un cargamento de 700 paquetes de posible droga, los cuales fueron trasladados vía aérea hacia la Ciudad de Guatemala.

El decomiso es el resultado de un esfuerzo combinado entre las fuerzas de seguridad marítimas, aéreas y las autoridades judiciales del país en la lucha contra el narcotráfico.



La logística del operativo inició cuando personal del Ejército de Guatemala identificó una embarcación sospechosa que navegaba en aguas territoriales de la Costa Sur. Tras detener la marcha de la estructura marítima, las autoridades procedieron a la inspección y a la captura de la tripulación.

Los detalles de las aprehensiones confirman la participación de extranjeros en el traslado:

Tripulantes: Se detuvo a dos personas a bordo, una de origen guatemalteco y otra de nacionalidad nicaragüense.

Puesta a disposición: Ambos hombres fueron trasladados a tierra firme y puestos bajo la custodia de los juzgados correspondientes para solventar su situación jurídica.



Tras el arribo de la embarcación a puerto, la Unidad Especial de la Policía Nacional Civil y los fiscales del Ministerio Público (MP) tomaron el control de la escena para realizar las pruebas técnicas de rigor y el conteo del material incautado.

Las acciones posteriores al decomiso incluyeron las siguientes fases:

Prueba presuntiva: Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) efectuaron las pruebas químicas de campo a los paquetes, arrojando un resultado preliminar positivo para la droga denominada cocaína.

Puente aéreo: El cargamento, compuesto por los 700 paquetes rectangulares, fue embalado y subido a bordo de una aeronave de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación (UNAGOB).

Resguardo técnico: El alijo aterrizó en la capital y fue ingresado inmediatamente a las bodegas de almacenamiento de la SGAIA, donde permanecerá bajo estricta vigilancia mientras el Ministerio Público concluye con las investigaciones y los análisis definitivos de laboratorio.