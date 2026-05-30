Localizan a una persona fallecida en las aguas del río Samalá a su paso por Zunil

May 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Osmar Toc.

LOCALES – Un hallazgo reportado por vecinos de la localidad movilizó a los cuerpos de emergencia y a las fuerzas de seguridad pública hacia un sector rural del departamento. El hallazgo requirió un trabajo especializado debido a la complejidad del terreno y a la corriente del caudal donde se ubicaba la víctima.

La alerta comunitaria se concentró específicamente a la altura del kilómetro 208 de la ruta que conduce hacia el municipio de Zunil, Quetzaltenango, en el perímetro conocido como Estancia de la Cruz.

En ese punto, las personas que transitaban por el área se percataron de la presencia de un cuerpo flotando en el cauce del río Samalá, dando aviso inmediato a las estaciones de socorro locales.

Los elementos de rescate se presentaron al lugar con el equipo necesario para descender hacia la ribera e iniciar las labores técnicas de extracción.

Tras varias maniobras de asegurar el cuerpo y llevarlo hacia la superficie, los socorristas confirmaron que correspondía a una persona de sexo masculino, procediendo a resguardar los restos en la orilla del río y entregando la escena a los agentes de la Policía Nacional Civil que acudieron para tomar el control del perímetro.

Las patrullas de la comisaría local mantuvieron el área acordonada para facilitar el acceso y el trabajo de los fiscales del Ministerio Público encargados de documentar el caso. Los peritos judiciales iniciaron las primeras diligencias para recabar los indicios e intentar establecer la identidad de la persona, disponiendo el traslado de los restos hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que, mediante los análisis correspondientes, se determinen las causas reales del deceso y las circunstancias del hecho.