Capturan a mujer con presunta marihuana en la zona 10 de Quetzaltenango

May 30, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



Una mujer fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el perímetro urbano de Quetzaltenango, tras ser sorprendida en posesión de sustancias ilícitas.

La acción policial se dio en el marco de las estrategias de seguridad que las fuerzas del orden mantienen vigentes en las cabeceras departamentales para combatir la distribución de estupefacientes a pequeña escala.





El reporte de las fuerzas de seguridad detalla que personal de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) interceptó a la sospechosa durante un patrullaje de rutina en las calles de la zona 10 altense.



Los datos oficiales del procedimiento consignan lo siguiente:



Identificación: La persona capturada fue identificada por las autoridades únicamente como Breisy «N».



Lo incautado: Al momento de realizarle el registro correspondiente, los agentes antinarcóticos le localizaron una bolsa que contenía una cantidad no precisada de presunta marihuana.



Traslado: Tras el hallazgo, la mujer fue conducida de inmediato hacia el Centro de Regional de Justicia para quedar a disposición del juez competente.

Acciones contra el narcomenudeo local







Esta detención forma parte de los operativos permanentes y preventivos que ejecuta la PNC en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de contrarrestar las redes de narcomenudeo y mejorar los índices de seguridad ciudadana.



Las autoridades policiales informaron que las investigaciones en torno al caso continuarán abiertas, buscando determinar el origen de la sustancia y establecer si la detenida forma parte de alguna estructura local dedicada a la venta de drogas al menudeo en dicho sector de la cabecera quetzalteca.