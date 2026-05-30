Reportan tiroteo y movilización de seguridad en un sector de la zona 18 capitalina

May 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – Un hecho de violencia interrumpió la tranquilidad de los vecinos en el norte de la ciudad capital durante el mediodía de este sábado.

El incidente requirió el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad civil y la asistencia de los cuerpos de socorro para atender a las personas afectadas en el punto de la emergencia.

Las detonaciones de proyectiles de arma de fuego se registraron específicamente a la altura de la 12a. calle del bulevar San Rafael, una de las principales vías de circulación de la zona 18.

De acuerdo con los primeros reportes e imágenes captadas en video por transeúntes, un grupo de personas desconocidas abrió fuego en contra de elementos de la Policía Nacional Civil que realizaban patrullajes de rutina, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el sector.

Los estruendos provocaron alarma entre los comerciantes y residentes del perímetro, quienes buscaron refugio para resguardar su integridad física mientras cesaba el tiroteo.

Las unidades de emergencia de los cuerpos de bomberos acudieron con prontitud al lugar del incidente para brindar la primera atención médica y coordinar el traslado de una persona herida hacia las instalaciones de un centro asistencial cercano.

Tras el cese del fuego, el área quedó bajo un estricto cordón de seguridad por parte de las autopatrullas de la comisaría local, las cuales iniciaron rastreos en los callejones aledaños con el propósito de localizar a los presuntos responsables del ataque.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han revelado los motivos que originaron la agresión armada, en tanto se espera el arribo de los peritos del Ministerio Público para la recolección de los indicios balísticos en la escena.