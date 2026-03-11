Vecinos reportan fugas de agua en sector de Las Tapias, zona 8 de Quetzaltenango

Mar 11, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Un vecino del sector de Las Tapias, zona 8 de Quetzaltenango, reportó a través de redes sociales que hay dos fugas de agua potable que estarían generando desperdicio del recurso en el área.

Según indicó, una de las fugas se localiza en el camino cercano al Sanatorio Hebron, mientras que la segunda se encuentra al ingresar al sector de Las Tapias, en el lado opuesto de Suma.

El vecino solicita a las autoridades municipales que verifiquen la situación y realicen las reparaciones correspondientes, con el fin de evitar el desperdicio de agua potable y posibles daños en la vía pública.