Estudiantes protestan frente a la Municipalidad por negativa de uso del Teatro Municipal

Abr 27, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Un grupo de estudiantes del Conversatorio “Jesús Castillo” realizó una manifestación en el frontispicio de la Municipalidad de Quetzaltenango, luego de que se les negara el uso del Teatro Municipal para llevar a cabo un evento cultural.

Los inconformes expresaron su desacuerdo con la decisión, señalando que la actividad tenía fines artísticos y educativos, por lo que consideran importante el acceso a estos espacios públicos para el desarrollo cultural.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han brindado detalles públicos sobre las razones de la negativa.

La protesta se desarrolló de forma pacífica, mientras los estudiantes solicitan una respuesta oficial y la reconsideración de la medida.