Veteranos militares y ex-PAC anuncian bloqueos indefinidos en puntos estratégicos de Guatemala

Abr 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Tránsito |

Por Fernando Castellanos |

Diversas asociaciones de veteranos militares, exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y organizaciones de viudas confirmaron que iniciarán una serie de manifestaciones a nivel nacional, este martes, desde las 6 horas.

Según el comunicado enviado a las autoridades de Gobernación de Guatemala, la medida se toma ante la falta de avance en la aprobación de las iniciativas de ley 6416, 6570 y 6630, las cuales contemplan beneficios económicos y sociales para estos sectores.

Puntos críticos de concentración y bloqueos

La movilización promete tener una cobertura masiva, afectando las principales arterias viales de Guatemala. Estos son algunos de los puntos señalados como estratégicos para las concentraciones:

➡️ Región Norte: En el departamento de Petén se prevén cierres en el área del aeropuerto y en Machaquilá. En Alta Verapaz, el punto clave será el cruce de San Julián en Cobán.

➡️ Ruta al Atlántico: Se reporta presencia en La Ruidosa (Izabal), así como en La Fragua y Río Hondo (Zacapa). También se verán afectados sectores de El Progreso como El Rancho y Sanarate.

➡️ Región Sur y Occidente: Las organizaciones anunciaron presencia en Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos.

➡️ Fronteras y Meseta Central: Se esperan movimientos en Jutiapa, Chiquimula y Huehuetenango, lo que podría interrumpir el paso hacia las fronteras.

Demandas de los manifestantes

La principal inconformidad de los veteranos radica en el estancamiento de tres proyectos de ley específicos en el Congreso de la República:

➡️ Iniciativas 6416, 6570 y 6630: Propuestas que buscan compensaciones económicas por el servicio prestado durante el conflicto armado interno.

➡️ Carácter Indefinido: Los organizadores han advertido que no se retirarán de las carreteras hasta que reciban una respuesta concreta por parte de la junta directiva del Legislativo.

Recomendaciones ante la crisis vial

Debido a que las manifestaciones han sido calificadas como indefinidas, se recomienda a la población:

➡️ Anticipar traslados: Si tiene viajes programados hacia el interior del país o las fronteras, intente movilizarse antes del horario de inicio (6 horas).

➡️ Monitoreo constante: Siga las actualizaciones de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) para conocer el estado de las rutas en tiempo real.

➡️ Abastecimiento: Prevea posibles retrasos en la llegada de productos perecederos o suministros en los mercados locales.