Anuncian suspensión de energía por trabajos en ramal Xela 3

Abr 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informó que, debido a trabajos de mejora en la red del ramal Xela 3, se realizará una interrupción del servicio en el circuito principal este jueves 30 de abril, en horario de 00:00 a 6:00 horas.

La suspensión afectará sectores de los municipios de Quetzaltenango y Olintepeque, incluyendo áreas como zona 8, zona 7, Jardines de Xelajú, periférico, rotonda Tecún Umán, colonia La Democracia, condominio Santa María, Hospital Regional de Occidente, así como cantón Barrios, Aeropuerto, La Cruz y otros puntos aledaños.

La entidad indicó que el horario es aproximado, debido a la complejidad de las labores, y aclaró que esta suspensión no autoriza a particulares a realizar trabajos en la red eléctrica.

Para consultas o más información, los usuarios pueden comunicarse al número 7767-4093.