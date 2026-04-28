Dos personas resultan heridas en accidente de tránsito en Colomba Costa Cuca

Abr 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Tránsito |

Con información de Rubén Jocol.

Bomberos Municipales Departamentales del cantón Las Delicias de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, a bordo de la unidad AD-141, trasladaron a dos personas que resultaron heridas en un hecho de tránsito.

La atención se brindó en la estación Castillo de Colomba, donde los socorristas evaluaron a Elena Lorenzo, de 48 años, originaria de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, quien presentaba una posible fractura de tibia y peroné en la extremidad inferior derecha, además de golpes en distintas partes del cuerpo.

También fue atendido Antonio Francisco Yoc Paz, de 62 años, quien presentaba trauma de cráneo y múltiples golpes.

Ambos pacientes fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque, en condición estable.