Curso de masaje infantil en Interplaza Xela abre últimos cupos

Abr 27, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Gil Villatoro.

Interplaza Xela invita a mamás y papás a participar en el Curso de Masaje Infantil, una experiencia orientada a fortalecer el vínculo con sus bebés y acompañar su desarrollo en cada etapa.

El curso se desarrollará los lunes 4, 11, 18 y 25 de mayo, en horarios de 9:00 y 11:00 de la mañana, dirigido a bebés de 3 a 11 meses. Consta de cuatro sesiones de 45 minutos cada una e incluye diploma de participación.

La formación está avalada por la Asociación Internacional de Masaje Infantil y será impartida por Jessica Stuhlhofer, instructora certificada de Activamente Kids.

Para inscribirse, los interesados deben completar el formulario y presentar una factura de Q200 o más. El cupo es limitado. Para más información, pueden comunicarse al 7884-0400 o acercarse al kiosco de Interplaza Xela.

Se trata de una actividad pensada para crear momentos significativos que perduren en el tiempo, promoviendo el bienestar familiar.