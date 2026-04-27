Abren convocatoria para certificación de competencias técnicas en Quetzaltenango

Abr 27, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

El Programa Nacional de Escuelas Taller y Talleres de Empleo anunció la apertura de una jornada para la certificación de competencias técnicas dirigida a trabajadores como albañiles, soldadores, carpinteros y electricistas en Quetzaltenango.

La iniciativa busca fortalecer el perfil profesional de los participantes mediante una evaluación que permitirá obtener una certificación oficial que respalde sus conocimientos y experiencia laboral.

De acuerdo con la información, los interesados deben ser mayores de 18 años, presentar fotocopia de DPI, carta de recomendación o respaldo de experiencia, y contar con al menos cinco años de práctica en su oficio.

La atención se brindará del 11 al 15 de mayo de 2026, en horario de 7:00 a 15:00 horas, en la 13 avenida 10-17 de la zona 1 de Quetzaltenango, frente a la Plazuela San Antonio. Para más información, se habilitó el número telefónico 5016-2897.

El programa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y cooperación internacional, como parte de los esfuerzos por mejorar las oportunidades laborales en el país.