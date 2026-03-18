Vecinos plantean propuestas de seguridad durante reunión comunitaria en San Juan Ostuncalco

Mar 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Durante la reunión de seguridad realizada la noche de este martes en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, vecinos, representantes de COCODES y autoridades comunitarias expusieron diversas propuestas orientadas a fortalecer la prevención y la seguridad en el municipio, con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre las propuestas presentadas por vecinos de la zona 1, se planteó la instalación de cámaras de seguridad en diferentes sectores, así como solicitar a propietarios de viviendas en alquiler que requieran identificación y antecedentes de las personas que arriendan inmuebles, con el fin de tener un mejor control de quienes residen en el área.

También se propuso recaudar firmas para que los expendios de licor respeten los horarios establecidos y solicitar a la PNC realizar registros preventivos en estos establecimientos.

Por su parte, vecinos de la zona 2 y zona 3 propusieron retomar los patrullajes comunitarios en las cuatro zonas del municipio y en comunidades cercanas, como medida de vigilancia y prevención. Además, se planteó la creación de una Comisión de Seguridad Ciudadana, integrada por vecinos y COCODES de cada sector, en coordinación con la PNC.

En el caso de vecinos de la zona 4, se propuso solicitar al alcalde municipal que gestione ante Gobernación Departamental la ampliación del número de agentes de la PNC para el municipio. Asimismo, plantearon fortalecer la organización vecinal para apoyar las acciones de seguridad, además de pedir que la PNC mantenga operativos constantes en diferentes arterias del municipio.

Durante la reunión también participaron vecinos de comunidades como Buena Vista y la aldea Agua Tibia, quienes sugirieron continuar con patrullajes comunitarios y que los propietarios de viviendas en alquiler asuman responsabilidad en el control de las personas que habitan en sus inmuebles.

Estas propuestas serán analizadas por las autoridades para definir posibles acciones conjuntas en materia de seguridad.